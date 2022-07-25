Еще 180 оккупантов ликвидировано: названы новые потери России в Украине

Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 180 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 700 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 25 июля ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ и склады с боеприпасами.
Кроме того, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.