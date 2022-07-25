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ВСУ на юге уничтожили командный пункт российского спецназа и более 20 единиц техники

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 03:37
ВСУ на юге уничтожили командный пункт российского спецназа и более 20 единиц техники Фото: ВСУ на юге разбили командный пункт российского спецназа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ убито 66 российских солдат, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс "Фагот", три бронемашины и девять автомобилей.

Напомним, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику. Добавим, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.

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