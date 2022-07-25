ВСУ на юге уничтожили командный пункт российского спецназа и более 20 единиц техники

Украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".