Ще 180 окупантів ліквідовано: названі нові втрати Росії в Україні

Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 180 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 700 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 25 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ і склади з боєприпасами.
Крім того, окупанти всіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику.