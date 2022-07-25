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Ще 180 окупантів ліквідовано: названі нові втрати Росії в Україні

Фото: ще 180 російських окупантів ліквідовано в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 180 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 700 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 25 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 700 (+180) осіб ліквідовано;
  • танків - 1730 (+8);
  • бойових броньованих машин - 3950 (+8);
  • артилерійських систем - 876 (+7);
  • РСЗВ - 257 (+2);
  • засоби ППО - 116 (+3);
  • літаків - 222 (+1);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 719 (+5);
  • крилаті ракети - 174 (+4);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9);
  • спеціальної техніки - 73 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ і склади з боєприпасами.

Крім того, окупанти всіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику.

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