Еще 15 кандидатов в ВАКС оказались под сомнением международных экспертов

Иллюстративное фото (opsgram.com)

Всего в списке экспертов уже 47 сомнительных претендентов на должности антикоррупционных судей

В пятницу, 11 января, Общественный совет международных экспертов провел четвертое заседание, на котором обсудил с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) еще 15 кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение организации Transparency International Ukraine.

В организации рассказали, что эксперты изучали справки на судей Руслана Бондарчука, Владимира Воронько, Романа Головатого, Марьяна Головчака, Виктории Жовноватюк (Кицюк), Юрия Крутия, Андрея Сала, Андрея Яковенко, экс-судей Олеси Ковтуненко и Александра Сингаевского, адвокатов Татьяны Круценко, Анны Надточиевой и Сергея Федяева, а также ученых Александра Ивасина и Юрия Юркевича.

"Сомнения вызвали источники происхождения имущества или отсутствие прав собственности на активы, неоднозначные судебные решения и этичное поведение кандидатов. Кроме того, некоторые претенденты не предоставили вовремя ответы на вопросы экспертов", - сделали выводы эксперты.

TI отметила, что всего в списке экспертов уже 47 сомнительных претендентов на должности антикоррупционных судей.

В организации анонсировали, что 18 января состоится специальное совместное заседание Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета международных экспертов.

"Для того, чтобы вынесенный на обсуждение кандидат продолжил конкурс, его должно поддержать большинство общего состава ВККС+ОСМЕ (12 человек). И только при условии, что из этих 12 - минимум три будут представлять международников. При других обстоятельствах - сомнительный кандидат прекращает участие в конкурсе", - говорится в плвідомленні.

Как писало РБК-Украина ранее, завершен первый этап отбора судей в Антикоррупционный суд.

Добавим, согласно меморандумом с МВФ, Высший антикоррупционный суд должен заработать до конца апреля 2019 года.