Завершен первый этап отбора судей в Антикоррупционный суд

Фото: здание ВККСУ (facebook.com/vkksu)

ВККС отобрала 81 претендента в ВАКС и 32 - в его Апелляционную палату

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила о завершении первого этапа конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда Украины, на данный момент отобран 81 кандидат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВККС.

Комиссия 27 декабря 2018 года также утвердила результаты практического задания и первого этапа квалификационного оценивания "Экзамен" в рамках конкурсов на вакантные должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и Кассационного административного суда в составе ВС, объявленных ВККС 2 августа 2018 года.

Первый этап отбора в состав Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда прошли 32 претендента, в Кассационный административный суд - 78.

Отобранные кандидатуры в 30-дневный срок, до 26 января, должен рассмотреть Общественный совет международных экспертов, после чего Комиссия выберет победителей конкурса.

Напомним, Украина пообещала Международному валютному фонду, что Высший антикоррупционный суд заработает до конца апреля 2019 года.