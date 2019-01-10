Новые 12 кандидатов в ВАКС вызвали сомнения у совета международных экспертов

Иллюстративное фото (opsgram.com)

В четверг состоялось третье заседание совета

Новые двенадцать кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оказались под вопросом у Общественного совета международных экспертов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации Transparency International Ukraine.

Так, 10 января состоялось третье заседание Общественного совета международных экспертов.

"Результат - еще 12 кандидатов могут вылететь из конкурса в Высший антикорсуд. Международные специалисты обсудили досье судей Юрия Бурбелы, Василия Гончарука, Игоря Коса, Андрея Малеева, Ольги Саландяк, Валерии Черной, адвокатов Маркияна Галабала, Дианы Занини, Василия Постульги и Игоря Сичеславского, преподавателей Сергея Боднара и Валерия Станиславского", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в основном эксперты обсуждали источники происхождения активов, решения по делам и сведения в декларациях родственных связей.

Напомним, в конце декабря 2018 года сообщалось, что первый этап отбора в ВАКС успешно прошли судьи, которые выносили неправомерные решения в отношении активистов Майдана. Так, по итогам первого этапа 113 претендентов продолжат участие в конкурсе. У совета международных экспертов есть 30 дней, чтобы заблокировать сомнительных кандидатов.

Как писало РБК-Украина ранее, завершен первый этап отбора судей в Антикоррупционный суд.

Добавим, согласно меморандуму с МВФ, Высший антикоррупционный суд должен заработать до конца апреля 2019 года.