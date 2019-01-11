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Ще 15 кандидатів до ВАКС опинилися під сумнівом міжнародних експертів

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 19:31
Ще 15 кандидатів до ВАКС опинилися під сумнівом міжнародних експертів
Ілюстративне фото (opsgram.com)

Загалом у списку експертів вже 47 сумнівних претендентів на посади антикорупційних суддів

У п'ятницю, 11 січня, Громадська рада міжнародних експертів провела четверте засідання, на якому обговорила з Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) ще 15 кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення організації Transparency International Ukraine.

У організації розповіли, що експерти вивчали довідки на суддів Руслана Бондарчука, Володимира Воронька, Романа Головатого, Мар’яна Головчака, Вікторії Жовноватюк (Кицюк), Юрія Крутія, Андрія Сала, Андрія Яковенка, екс-суддів Олесі Ковтуненко та Олександра Сингаївського, адвокатів Тетяни Круценко, Анни Надточиєвої та Сергія Федяєва, а також науковців Олександра Івасина та Юрія Юркевича.

"Сумніви викликали джерела походження майна або відсутність прав власності на активи, неоднозначні судові рішення та етична поведінка кандидатів. Окрім того, деякі претенденти не надали вчасно відповіді на запитання експертів", - зробили висновки експерти.

TI відзначила, що загалом у списку експертів вже 47 сумнівних претендентів на посади антикорупційних суддів.

У організації анонсували, що 18 січня відбудеться спеціальне спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради міжнародних експертів.

"Для того, аби винесений на обговорення кандидат продовжив конкурс, його має підтримати більшість спільного складу ВККС+ГРМЕ (12 осіб). І лише за умови, що з цих 12 - мінімум три будуть представляти міжнародників. За інших обставин - сумнівний кандидат припиняє участь у конкурсі", - йдеться у плвідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, завершено перший етап відбору суддів в Антикорупційний суд.

Додамо, згідно з меморандумом з МВФ, Вищий антикорупційний суд має запрацювати до кінця квітня 2019 року.

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