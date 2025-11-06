У ЄС звернулися до Путіна після його погроз про ядерні випробування

Погрози Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про те, що його країна відновлює випробування ядерної зброї, оскільки інші держави "вже цим зайнялися".

Трамп зробив таку заяву після того, як російський диктатор Володимир Путін почав хизуватися новим озброєнням, яке може нести ядерну зброю. Спочатку він заявив про успішні випробування ракети "Буревісник", а потім - про підводний дрон "Посейдон". І "Буревісник", і "Посейдон" нібито обладнані ядерною установкою.

На цьому тлі російські чиновники різко схаменулися. Зокрема, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що США під час військових навчань нібито відпрацьовують ракетно-ядерні удари по Росії.

Також він запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати підготовку до "повномасштабних ядерних навчань".

У відповідь Путін наказав своїм підлеглим опрацювати цю ідею. Також він додав, що якщо США або інші країни з "ядеркою" відновлять ядерні випробування, але Росія "повинна буде відповісти адекватно".

Пізніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков почав виправдовуватися, що Путін нібито не наказував почати підготовку до ядерних випробувань.