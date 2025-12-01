У ЄС зробили заяву на тлі перемовин України та США у Флориді

На брифінгу запитали Піньо про координацію ЄС зі Сполученими Штатами та про конкретні кроки Брюсселя для впливу на переговорний процес після зустрічі української та американської делегації у Флориді.

"Протягом вихідних відбулося кілька розмов на різних рівнях щодо мирних переговорів щодо України", - відповіла речниця Європейської комісії.

Вона також нагадала про телефонну розмову між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили подальші кроки у перемовинах, зокрема ті елементи, які безпосередньо зачіпають ЄС.

"Тож справді, переговори тривають на різних рівнях, і ми гарантуємо, що те, що також є інтересами ЄС та інтересами України, пов’язаними з ЄС, буде доведено до наших колег у цих численних переговорах, які відбуваються", - наголосила Піньо.