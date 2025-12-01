У ЄС зробили заяву на тлі перемовин України та США у Флориді

Євросоюз бере участь у консультаціях та стежить за тим, щоб позиція ЄС і пов’язані з ним інтереси України були донесені партнерам, які беруть участь у перемовинах.
Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Пінью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
На брифінгу запитали Піньо про координацію ЄС зі Сполученими Штатами та про конкретні кроки Брюсселя для впливу на переговорний процес після зустрічі української та американської делегації у Флориді.
"Протягом вихідних відбулося кілька розмов на різних рівнях щодо мирних переговорів щодо України", - відповіла речниця Європейської комісії.
Вона також нагадала про телефонну розмову між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили подальші кроки у перемовинах, зокрема ті елементи, які безпосередньо зачіпають ЄС.
"Тож справді, переговори тривають на різних рівнях, і ми гарантуємо, що те, що також є інтересами ЄС та інтересами України, пов’язаними з ЄС, буде доведено до наших колег у цих численних переговорах, які відбуваються", - наголосила Піньо.
30 листопада в американському Маямі (штат Флорида) відбулася американсько-українська зустріч. Це друга зустріч делегацій в тому форматі після перемовин у Женеві (Швейцарія) 23 листопада.
Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, делегація працює за чіткими директивами президента України - захист інтересів держави, предметний діалог та просування рішень, напрацьованих під час зустрічей у Женеві.
Сьогодні верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що "цей тиждень може стати ключовим для України у дипломатичному процесі". Переговори у США були складними, але продуктивними.
Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підкреслив, що жодні мирні перемовини щодо України не можуть проходити без участі європейців.
Тим часом президент Володимир Зеленський сьогодні натякнув на непрості речі у переговорах зі США щодо миру в Україні.
Детальніше про підсумки переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна.