У ЄС зробили заяву про право України на суверенні рішення на переговорах із РФ

Україна на переговорах із РФ може ухвалювати незалежні суверенні рішення. Європейський Союз буде їх підтримувати.

Про це заявила спікер Єврокомісії Аріанна Подеста в коментарі, який є в розпорядженні РБК-Україна .

Зазначимо, що сьогодні представники Британії, Європи, України та США зустрінуться в Лондоні, щоб узгодити позиції перед самітом президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо миру в Україні.

Подеста повідомила, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн контактувала з лідерами ЄС у рамках підготовки сьогоднішньої зустрічі представників у Британії. Крім того, вона підтримуватиме з ними постійний контакт і за підсумками зустрічі.

Також Аріанна Подеста зробила заяву з приводу суверенних рішень України на переговорах з Росією.

"ЄС продовжує підтримувати мирні переговори щодо припинення агресивної війни Росії, за участю України, під час яких Україна може ухвалювати незалежні суверенні рішення, які ЄС буде підтримувати", - сказала вона.