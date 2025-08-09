В ЕС сделали заявление о праве Украины на суверенные решения на переговорах с РФ
Украина на переговорах с РФ может принимать независимые суверенные решения. Европейский Союз будет их поддерживать.
Об этом заявила спикер Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, что сегодня представители Британии, Европы, Украина и США встретятся в Лондоне, чтобы согласовать позиции перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по миру в Украине.
Подеста сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен контактировала с лидерами ЕС в рамках подготовки сегодняшней встречи представителей в Британии. Кроме того, она будет поддерживать с ними постоянный контакт и по итогам встречи.
Также Арианна Подеста сделала заявление по поводу суверенных решений Украины на переговорах с Россией.
"ЕС продолжает поддерживать мирные переговоры по прекращению агрессивной войны России, с участием Украины, в ходе которых Украина может принимать независимые суверенные решения, которые ЕС будет поддерживать", - сказала она.
Что предшествовало
Напомним, этой ночью Трамп сообщил, что он встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Как известно, говорить они будут в том числе и о войне в Украине.
Накануне Трамп допустил, что между Украиной и РФ возможен "обмен территориями".
Параллельно WSJ писало, что Путин якобы согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет свои войска с Донецкой области. Такое заявление он якобы сказал на встрече со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.
В то же время по информации Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, так как диктатор не отказался от намерений получить полный контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.
WSJ сегодня написало, что Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум по Украине. Речь идет о признании оккупированных территорий в обмен на вывод войск РФ из других районов.
Один из чиновников рассказал, что Украина и другие европейские правительства, вероятно, отвергнут этот план. Это в свою очередь, может пойти на руку Путину, поскольку Трамп может обвинить Украину в продолжении войны.
Также отмечается, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы продолжать давить на Трампа, а не достичь мира.