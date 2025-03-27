У ЄС зробили важливу заяву щодо санкцій проти РФ на відкритті саміту в Парижі

Так, за його словами, країни ЄС мають "продовжувати тиск" на Росію за допомогою санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну 2022 року.

"Найкращий спосіб підтримати Україну - це залишатися вірними нашій меті досягнення справедливого і міцного миру", - сказав він.

За словами Кошти, це означає збереження тиску на Росію за допомогою санкцій.

Саміт у Парижі

27 березня в Парижі проходить саміт. Під час засідання обговорюватимуть посилення української армії і не тільки.

У ньому беруть участь понад 20 держав, включно з країнами Європейського Союзу, а також Великої Британії, Канади, Норвегії та Туреччини.

Важливо й те, що на саміті присутній і президент України Володимир Зеленський. Він приїхав до Парижа днем раніше, 26 березня.