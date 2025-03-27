RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В ЕС сделали важное заявление по санкциям против РФ на открытии саммита в Париже

Фото: Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В контексте недавних разговоров о смягчении санкций против РФ, в ЕС также высказались по этому поводу. Там напрямую связывают ограничения с поддержкой Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на открытии саммита в Париже, пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Так, по его словам, страны ЕС должны "продолжать давление" на Россию с помощью санкций, введенных после вторжения в Украину в 2022 году.

"Лучший способ поддержать Украину - это оставаться верными нашей цели достижения справедливого и прочного мира", - сказал он.

По словам Кошты, это означает сохранение давления на Россию с помощью санкций.

Саммит в Париже

27 марта в Париже проходит саммит. Во время заседания будут обсуждать усиление украинской армии и не только.

В нем принимают участие  более 20 государств, включая страны Европейского Союза, а также Великобритании, Канады, Норвегии и Турции. 

Важно и то, что на саммите присутствует и президент Украины Владимир Зеленский. Он приехал в Париж днем ранее, 26 марта.

Санкции против России

Санкции против РФ, введенные после масштабного вторжения в Украину, стали обсуждаться с новой силой после того, как россияне опубликовали документ по итогам встречи с делигацией США в Саудовской Аравии.

В частности, для прекращения огня Кремль выдвинул ряд условий, в частности, подключение российских банков в систему SWIFT.

Важно, что США понадобится согласие Европы на отмену санкций против России, чтобы выполнить требование Владимира Путина. Но Брюссель не намерен ослаблять санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииВойна в Украине