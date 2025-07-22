ЄС зняв санкції з трьох японських танкерів після відмови від перевезення російського СПГ

Євросоюз скасував санкції проти трьох танкерів японської компанії Mitsui O.S.K. Lines. Вони раніше перевозили російський скраплений природний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейський союз виключив із санкційного списку три танкери - North Moon, North Ocean і North Light, які раніше перевозили вантажі із заводу Yamal LNG і брали участь у перевалці із судна на судно біля узбережжя Мурманська. Ці обмеження були частиною 18-го санкційного пакета ЄС.

Як повідомила Європейська комісія на своєму сайті, виключення стало можливим після того, як було отримано тверді гарантії, що зазначені судна більше не будуть задіяні в перевезенні російського скрапленого природного газу, зокрема, з проєктів "Ямал" і "Арктика СПГ-2", для яких їх від початку замовили.

"Цей захід демонструє ефективність санкційного механізму ЄС щодо морських суден і можливість їх повернення до експлуатації за наявності відповідних зобов'язань", - пояснили в ЄК.

Усі три танкери були побудовані минулого року на південнокорейській верфі Hanwha Ocean.