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ЕС снял санкции с трех японских танкеров после отказа от перевозки российского СПГ

Брюссель, Вторник 22 июля 2025 16:38
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ЕС снял санкции с трех японских танкеров после отказа от перевозки российского СПГ Иллюстративное фото: японские танкеры исключили из санкционного списка ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз отменил санкции против трех танкеров японской компании Mitsui O.S.K. Lines. Они ранее перевозили российский сжиженный природный газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейский союз исключил из санкционного списка три танкера - North Moon, North Ocean и North Light, которые ранее перевозили грузы с завода Yamal LNG и участвовали в перевалке с судна на судно у побережья Мурманска. Эти ограничения были частью 18-го санкционного пакета ЕС.

Как сообщила Европейская комиссия на своем сайте, исключение стало возможным после того, как были получены твердые гарантии, что указанные суда больше не будут задействованы в перевозке российского сжиженного природного газа, в частности, с проектов "Ямал" и "Арктика СПГ-2", для которых их изначально заказали.

"Эта мера демонстрирует эффективность санкционного механизма ЕС в отношении морских судов и возможность их возвращения к эксплуатации при наличии соответствующих обязательств", - пояснили в ЕК.

Все три танкера были построены в прошлом году на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.

Новые санкции против России

Напомним, только на прошлой неделе Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России. Новые ограничения согласовывали достаточно долго, поскольку процесс блокировала Словакия.

Ключевым ограничением является новый динамический механизм ограничения цен на нефть - теперь ценовой потолок будет на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти.

Таким образом, теперь предельную цену снизили до 47,60 долларов за баррель.

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