ЄС змушує Google змінити Android: Gemini втратить свою головну перевагу

Згідно з новими правилами, компанія зобов'язана надати стороннім ШІ-асистентам такий самий рівень інтеграції в Android, який має Gemini, а також відкрити доступ до своїх пошукових метрик для інших сервісів.

У Google жорстко розкритикували це рішення, заявивши, що воно створює загрозу конфіденційності користувачів, комерційної таємниці та навіть національній безпеці.

Удари по монополії: Android та Пошук

Нові примусові заходи Єврокомісії торкнулися двох ключових сфер цифрової імперії Google.

Інтеграція ШІ в Android. Зараз фірмовий ШІ Gemini має ексклюзивний пріоритет на сертифікованих смартфонах - він реагує на голосові команди активації, має доступ до екрана та автоматизації системи.

Інші розробники ШІ позбавлені цих можливостей, через що їхні сервіси програють у привабливості. ЄС вимагає, щоб користувачі могли повноцінно інтегрувати будь-якого ШІ-помічника на свій вибір без втрати системних функцій.

Доступ до пошукових даних. Google змусять на прозорих умовах і за розумну плату ділитися статистикою та метриками пошуку з конкуруючими пошуковими системами та розробниками ШІ-чатботів. Це має допомогти невеликим компаніям ефективніше змагатися з монополістом.

Читайте більше: OpenAI і Google надали доступ до ШІ компаніям із чорного списку Пентагону

Позиція Google

Президент компанії з глобальних питань Кент Вокер заявив, що ці вимоги "заходять занадто далеко".

За його словами, надання стороннім ШІ глибокого доступу до Android і передача пошукових даних третім сторонам зруйнують важливі інструменти кіберзахисту, які оберігають мільйони європейців.

У Google є час на узгодження технічних деталей та підготовку інфраструктури: обмін пошуковими даними з конкурентами має розпочатися у січні 2027 року, а оновлення Android для повноцінної інтеграції сторонніх ШІ необхідно реалізувати до липня 2027 року.