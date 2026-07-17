ЄС змушує Google змінити Android: Gemini втратить свою головну перевагу

Європейська комісія оголосила нові вимоги до Google у межах закону DMA. Вони змусять компанію відкрити систему Android для сторонніх ШІ-асистентів і поділитися пошуковими даними з конкурентами.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.
Згідно з новими правилами, компанія зобов'язана надати стороннім ШІ-асистентам такий самий рівень інтеграції в Android, який має Gemini, а також відкрити доступ до своїх пошукових метрик для інших сервісів.
У Google жорстко розкритикували це рішення, заявивши, що воно створює загрозу конфіденційності користувачів, комерційної таємниці та навіть національній безпеці.
Нові примусові заходи Єврокомісії торкнулися двох ключових сфер цифрової імперії Google.
Інтеграція ШІ в Android. Зараз фірмовий ШІ Gemini має ексклюзивний пріоритет на сертифікованих смартфонах - він реагує на голосові команди активації, має доступ до екрана та автоматизації системи.
Інші розробники ШІ позбавлені цих можливостей, через що їхні сервіси програють у привабливості. ЄС вимагає, щоб користувачі могли повноцінно інтегрувати будь-якого ШІ-помічника на свій вибір без втрати системних функцій.
Доступ до пошукових даних. Google змусять на прозорих умовах і за розумну плату ділитися статистикою та метриками пошуку з конкуруючими пошуковими системами та розробниками ШІ-чатботів. Це має допомогти невеликим компаніям ефективніше змагатися з монополістом.
Президент компанії з глобальних питань Кент Вокер заявив, що ці вимоги "заходять занадто далеко".
За його словами, надання стороннім ШІ глибокого доступу до Android і передача пошукових даних третім сторонам зруйнують важливі інструменти кіберзахисту, які оберігають мільйони європейців.
У Google є час на узгодження технічних деталей та підготовку інфраструктури: обмін пошуковими даними з конкурентами має розпочатися у січні 2027 року, а оновлення Android для повноцінної інтеграції сторонніх ШІ необхідно реалізувати до липня 2027 року.