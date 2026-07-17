ЕС заставляет Google изменить Android: Gemini потеряет свое главное преимущество

Европейская комиссия объявила новые требования к Google в рамках закона DMA. Они заставят компанию открыть систему Android для посторонних ИИ-ассистентов и поделиться поисковыми данными с конкурентами.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.
Согласно новым правилам, компания обязана предоставить посторонним ИИ-ассистентам такой же уровень интеграции в Android, который имеет Gemini , а также открыть доступ к своим поисковым метрикам для других сервисов.
В Google жестко подвергли критике это решение, заявив, что оно создает угрозу конфиденциальности пользователей, коммерческой тайны и даже национальной безопасности.
Новые принудительные меры Еврокомиссии затронули две ключевые сферы цифровой империи Google.
Интеграция ИИ в Android. Сейчас фирменный ШИ Gemini имеет эксклюзивный приоритет на сертифицированных смартфонах - он реагирует на голосовые команды активации, имеет доступ к экрану и автоматизации системы.
Другие разработчики ИИ лишены этих возможностей, поэтому их сервисы проигрывают в привлекательности. ЕС требует, чтобы пользователи могли полноценно интегрировать любого ИИ-помощника по своему выбору без потери системных функций.
Доступ к поисковым данным. Google заставят на прозрачных условиях и за разумную плату делиться статистикой и метриками поиска с конкурирующими поисковиками и разработчиками ИИ-чатов. Это должно помочь небольшим компаниям эффективнее соперничать с монополистом.
Президент компании по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что эти требования "заходят слишком далеко".
По его словам, предоставление посторонним ИИ глубокого доступа к Android и передача поисковых данных третьим сторонам разрушат важные инструменты киберзащиты, предохраняющие миллионы европейцев.
У Google есть время для согласования технических деталей и подготовки инфраструктуры: обмен поисковыми данными с конкурентами должен начаться в январе 2027 года, а обновление Android для полноценной интеграции посторонних ИИ необходимо реализовать до июля 2027 года.