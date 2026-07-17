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ЄС змушує Google змінити Android: Gemini втратить свою головну перевагу

10:18 17.07.2026 Пт
2 хв
Регулятор посилює тиск на Big Tech
aimg Ольга Завада
ЄС змушує Google змінити Android: Gemini втратить свою головну перевагу Google змусять ділитися пошуковою статистикою з конкурентами (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Європейська комісія оголосила нові вимоги до Google у межах закону DMA. Вони змусять компанію відкрити систему Android для сторонніх ШІ-асистентів і поділитися пошуковими даними з конкурентами.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

Згідно з новими правилами, компанія зобов'язана надати стороннім ШІ-асистентам такий самий рівень інтеграції в Android, який має Gemini, а також відкрити доступ до своїх пошукових метрик для інших сервісів.

У Google жорстко розкритикували це рішення, заявивши, що воно створює загрозу конфіденційності користувачів, комерційної таємниці та навіть національній безпеці.

Удари по монополії: Android та Пошук

Нові примусові заходи Єврокомісії торкнулися двох ключових сфер цифрової імперії Google.

Інтеграція ШІ в Android. Зараз фірмовий ШІ Gemini має ексклюзивний пріоритет на сертифікованих смартфонах - він реагує на голосові команди активації, має доступ до екрана та автоматизації системи.

Інші розробники ШІ позбавлені цих можливостей, через що їхні сервіси програють у привабливості. ЄС вимагає, щоб користувачі могли повноцінно інтегрувати будь-якого ШІ-помічника на свій вибір без втрати системних функцій.

Доступ до пошукових даних. Google змусять на прозорих умовах і за розумну плату ділитися статистикою та метриками пошуку з конкуруючими пошуковими системами та розробниками ШІ-чатботів. Це має допомогти невеликим компаніям ефективніше змагатися з монополістом.

Читайте більше: OpenAI і Google надали доступ до ШІ компаніям із чорного списку Пентагону

Позиція Google

Президент компанії з глобальних питань Кент Вокер заявив, що ці вимоги "заходять занадто далеко".

За його словами, надання стороннім ШІ глибокого доступу до Android і передача пошукових даних третім сторонам зруйнують важливі інструменти кіберзахисту, які оберігають мільйони європейців.

У Google є час на узгодження технічних деталей та підготовку інфраструктури: обмін пошуковими даними з конкурентами має розпочатися у січні 2027 року, а оновлення Android для повноцінної інтеграції сторонніх ШІ необхідно реалізувати до липня 2027 року.

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