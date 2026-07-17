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ЕС заставляет Google изменить Android: Gemini потеряет свое главное преимущество

10:18 17.07.2026 Пт
2 мин
Регулятор усиливает давление на Big Tech
aimg Ольга Завада
ЕС заставляет Google изменить Android: Gemini потеряет свое главное преимущество Google заставят делиться поисковой статистикой с конкурентами (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Европейская комиссия объявила новые требования к Google в рамках закона DMA. Они заставят компанию открыть систему Android для посторонних ИИ-ассистентов и поделиться поисковыми данными с конкурентами.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Согласно новым правилам, компания обязана предоставить посторонним ИИ-ассистентам такой же уровень интеграции в Android, который имеет Gemini , а также открыть доступ к своим поисковым метрикам для других сервисов.

В Google жестко подвергли критике это решение, заявив, что оно создает угрозу конфиденциальности пользователей, коммерческой тайны и даже национальной безопасности.

Удары по монополии: Android и Поиск

Новые принудительные меры Еврокомиссии затронули две ключевые сферы цифровой империи Google.

Интеграция ИИ в Android. Сейчас фирменный ШИ Gemini имеет эксклюзивный приоритет на сертифицированных смартфонах - он реагирует на голосовые команды активации, имеет доступ к экрану и автоматизации системы.

Другие разработчики ИИ лишены этих возможностей, поэтому их сервисы проигрывают в привлекательности. ЕС требует, чтобы пользователи могли полноценно интегрировать любого ИИ-помощника по своему выбору без потери системных функций.

Доступ к поисковым данным. Google заставят на прозрачных условиях и за разумную плату делиться статистикой и метриками поиска с конкурирующими поисковиками и разработчиками ИИ-чатов. Это должно помочь небольшим компаниям эффективнее соперничать с монополистом.

Читайте больше: OpenAI и Google предоставили доступ к ИИ компаниям из черного списка Пентагона

Позиция Google

Президент компании по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что эти требования "заходят слишком далеко".

По его словам, предоставление посторонним ИИ глубокого доступа к Android и передача поисковых данных третьим сторонам разрушат важные инструменты киберзащиты, предохраняющие миллионы европейцев.

У Google есть время для согласования технических деталей и подготовки инфраструктуры: обмен поисковыми данными с конкурентами должен начаться в январе 2027 года, а обновление Android для полноценной интеграции посторонних ИИ необходимо реализовать до июля 2027 года.

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