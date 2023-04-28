ЄС зможе запроваджувати санкції проти тих, хто хоче повалити уряд Молдови, - Боррель

"Будучи однією з країн, які найбільше постраждали від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми спостерігаємо посилення та продовження спроб дестабілізувати Молдову", - йдеться у заяві.

За його словами, новий режим санкцій дасть ЄС можливість продовжити зміцнювати стійкість Молдови, націлившись на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки ЄС Молдові за нинішніх складних умов.

Завдяки цій новій структурі ЄС зможе переслідувати, наприклад, осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, включаючи проведення виборів, або намагаються скинути конституційний порядок, у тому числі за допомогою актів насильства.

Майбутні обмежувальні заходи можуть бути спрямовані проти осіб, які вчиняють серйозні фінансові порушення щодо державних коштів та несанкціонованого вивезення капіталу, оскільки вони можуть взяти під контроль або серйозно вплинути на діяльність державних органів.

Зусилля щодо дестабілізації Молдови помітно активізувалися з початку агресивної війни Росії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.