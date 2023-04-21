Борель розповів, скільки тисяч українських військових пройшли навчання в ЄС

У країнах Європейського союзу понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter .

"На засіданні Контактної групи з питань оборони України я представив оновлену інформацію про військову підтримку ЄС. Понад 16 тисяч українських солдатів уже пройшли навчання", - написав він.

При цьому він додав, що країни-учасники ЄС поставили в Україну боєприпасів і ракет на суму понад 600 мільйонів євро.

"Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами для забезпечення перемоги України", - додав він.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" буде обговорено три ключові питання: ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Крім того, глава Міноборони Олексій Резніков наголосив, що на засіданні обговорюватимуть стратегію України у боротьбі проти Росії, а також потреби ЗСУ.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте у матеріалі РБК-Україна.

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