ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Борель розповів, скільки тисяч українських військових пройшли навчання в ЄС

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 16:44
Борель розповів, скільки тисяч українських військових пройшли навчання в ЄС Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У країнах Європейського союзу понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

"На засіданні Контактної групи з питань оборони України я представив оновлену інформацію про військову підтримку ЄС. Понад 16 тисяч українських солдатів уже пройшли навчання", - написав він.

При цьому він додав, що країни-учасники ЄС поставили в Україну боєприпасів і ракет на суму понад 600 мільйонів євро.

"Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами для забезпечення перемоги України", - додав він.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" буде обговорено три ключові питання: ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Крім того, глава Міноборони Олексій Резніков наголосив, що на засіданні обговорюватимуть стратегію України у боротьбі проти Росії, а також потреби ЗСУ.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Евросоюз Війна Росії проти України
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни