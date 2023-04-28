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ЕС сможет вводить санкции против тех, кто хочет свергнуть правительство Молдовы, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Борель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский Союз сможет налагать санкции на лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Будучи одной из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину, мы наблюдаем усиление и продолжение попыток дестабилизировать Молдову", - говорится в заявлении.

По его словам, новый режим санкций позволит ЕС продолжить укреплять устойчивость Молдовы, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну. Это важный политический сигнал поддержки ЕС Молдове в нынешних сложных условиях.

Благодаря этой новой структуре ЕС сможет преследовать, например, лиц, препятствующих или подрывающих демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытающихся свергнуть конституционный порядок, в том числе посредством актов насилия.

Предстоящие ограничительные меры могут быть направлены против лиц, совершающих серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств и несанкционированного вывоза капитала, поскольку они могут взять под контроль или серьезно повлиять на деятельность государственных органов.

Усилия по дестабилизации Молдовы заметно активизировались с начала агрессивной войны России против Украины и представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Напомним, что ЕС начал разрабатывать санкции против олигархов, которые готовили государственный переворот в Молдове и хотели свергнуть президента Маю Санду.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

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МолдоваЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции против России