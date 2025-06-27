ЄС не зміг ухвалити 18-й пакет санкцій, але покарав РФ інакше

Зазначається, що лідери ЄС не у четвер не змогли дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Причиною стала позиція Словаччини, яка все ще не дає "зеленого світла" на це рішення.

Обговорення пакету ймовірно, відновляться серед послів країн-членів ЄС найближчими днями.

Водночас, лідери країн ЄС домовилися продовжити ще на шість місяців санкції проти Росії за агресивну війну проти України.