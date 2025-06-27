ЄС не зміг ухвалити 18-й пакет санкцій, але покарав РФ інакше

Країни Європейського Союзу не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, але продовжили інший важливий санкційний пакет проти агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
Зазначається, що лідери ЄС не у четвер не змогли дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Причиною стала позиція Словаччини, яка все ще не дає "зеленого світла" на це рішення.
Обговорення пакету ймовірно, відновляться серед послів країн-членів ЄС найближчими днями.
Водночас, лідери країн ЄС домовилися продовжити ще на шість місяців санкції проти Росії за агресивну війну проти України.
Країни Європейського Союзу підготували проект 18-го пакету санкцій проти Росії.
Він передбачає обмеження щодо 9 та понад 30 юридичних осіб, а головним об'єктом удару стануть енергетичні доходи та оборонна промисловість РФ. Пакет вважається одним із найпотужніших санкційних інструментів за весь період повномасштабної війни.
Однак Словаччина та Угорщина заблокували ухвалення 18-го пакету обмежень та висунули вимоги для підтримки документу.
Президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС ухвалити новий пакет обмежень, назвавши його "потужним" і "важливим".
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