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ЕС не смог принять 18-й пакет санкций, но наказал РФ иначе

Фото: две страны ЕС продолжают блокировать новый санкционный пакет против РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Страны Европейского Союза не смогли принять 18-й пакет санкций против России, но продлили другой важный санкционный пакет против агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Отмечается, что лидеры ЕС не в четверг не смогли прийти к согласию касательно 18-го пакета санкций против России. Причиной стала позиция Словакии, которая все еще не дает "зеленого света" на это решение.

Обсуждение пакета вероятно, возобновятся среди послов стран-членов ЕС в ближайшие дни.

В то же время, лидеры стран ЕС договорились продлить еще на шесть месяцев санкции против России за агрессивную войну против Украины.

Новый пакет санкций против РФ

Страны Европейского Союза подготовили проект 18-го пакета санкций против России.

Он предусматривает ограничения в отношении 9 и более 30 юридических лиц, а главным объектом удара станут энергетические доходы и оборонная промышленность РФ. Пакет считается одним из самых мощных санкционных инструментов за весь период полномасштабной войны.

Однако Словакия и Венгрия заблокировали принятие 18-го пакета ограничений и выдвинули требования для поддержки документа.

Президент Владимир Зеленский призвал страны ЕС принять новый пакет ограничений, назвав его "мощным" и "важным".

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Санкции против России