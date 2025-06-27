ЕС не смог принять 18-й пакет санкций, но наказал РФ иначе

Страны Европейского Союза не смогли принять 18-й пакет санкций против России, но продлили другой важный санкционный пакет против агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
Отмечается, что лидеры ЕС не в четверг не смогли прийти к согласию касательно 18-го пакета санкций против России. Причиной стала позиция Словакии, которая все еще не дает "зеленого света" на это решение.
Обсуждение пакета вероятно, возобновятся среди послов стран-членов ЕС в ближайшие дни.
В то же время, лидеры стран ЕС договорились продлить еще на шесть месяцев санкции против России за агрессивную войну против Украины.
Страны Европейского Союза подготовили проект 18-го пакета санкций против России.
Он предусматривает ограничения в отношении 9 и более 30 юридических лиц, а главным объектом удара станут энергетические доходы и оборонная промышленность РФ. Пакет считается одним из самых мощных санкционных инструментов за весь период полномасштабной войны.
Однако Словакия и Венгрия заблокировали принятие 18-го пакета ограничений и выдвинули требования для поддержки документа.
Президент Владимир Зеленский призвал страны ЕС принять новый пакет ограничений, назвав его "мощным" и "важным".
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