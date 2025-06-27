ЕС не смог принять 18-й пакет санкций, но наказал РФ иначе

Страны Европейского Союза не смогли принять 18-й пакет санкций против России, но продлили другой важный санкционный пакет против агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка .

Отмечается, что лидеры ЕС не в четверг не смогли прийти к согласию касательно 18-го пакета санкций против России. Причиной стала позиция Словакии, которая все еще не дает "зеленого света" на это решение.

Обсуждение пакета вероятно, возобновятся среди послов стран-членов ЕС в ближайшие дни.

В то же время, лидеры стран ЕС договорились продлить еще на шесть месяцев санкции против России за агрессивную войну против Украины.