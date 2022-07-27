ЕС ждет скорого назначения главы САП после избрания генпрокурора, - Маасикас

Маасикас поздравил Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора и отметил, что сотрудничал с ним по судебной реформе.

"Будем продолжать сотрудничество по российским военным преступлениям. И с нетерпением жду скорого назначения главы САП", - написал он.

Костин во время выступления в Верховной Раде акцентировал внимание на безотлагательном назначении руководителя САП. Добавим, что комиссия по конкурсному отбору определила победителем Александра Клименко.

К тому же, Костин также поддерживает позицию президента Владимира Зеленского относительно скорейшего проведения конкурса для избрания директора НАБУ.

Новый генпрокурор также отметил важность реализации судебной реформы и формирования Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.