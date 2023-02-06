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У ЄС заявили про "відкрите запрошення" для Зеленського відвідати Брюссель

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Брюссель, Понеділок 06 лютого 2023 15:28
У ЄС заявили про "відкрите запрошення" для Зеленського відвідати Брюссель Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Євросоюзі є відкрите запрошення до президента України Володимира Зеленського відвідати Брюссель. Однак поки що невідомо чи збирається глава держави відвідати зустріч європейських лідерів цього тижня.

Про це заявив офіційний представник ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зеленський може вирушити до поїздки, щоб виступити перед лідерами ЄС на позачерговому дводенному саміті, запланованому на 9-10 лютого.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. При цьому речник глави держави відмовився від коментаря.

Раніше Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, проте вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.

3 лютого у Києві відбувся саміт Україна-ЄС, ключовою темою якого була готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

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