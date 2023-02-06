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В ЕС заявили об "открытом приглашении" для Зеленского посетить Брюссель

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Брюссель, Понедельник 06 февраля 2023 15:28
В ЕС заявили об "открытом приглашении" для Зеленского посетить Брюссель Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Евросоюзе есть открытое приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Брюссель. Однако пока неизвестно собирается ли глава государства посетить встречу европейских лидеров на этой неделе.

Об этом заявил официальный представитель ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Зеленский может отправиться в поездку, чтобы выступить перед лидерами ЕС на внеочередном двухдневном саммите, запланированном на 9-10 февраля.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС. При этом пресс-секретарь главы государства отказался от комментария.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако он считает это слишком рискованным из-за реванша России.

3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, ключевой темой которого была готовность Украины к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

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