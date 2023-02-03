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"Великі ризики". Зеленський розповів, чи планує відвідати Брюссель

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П'ятниця 03 лютого 2023 18:19
"Великі ризики". Зеленський розповів, чи планує відвідати Брюссель Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський хотів би відвідати Брюссель, але вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Я дійсно дуже хочу, але великі ризики через реванш Росії. Я не торгуюся у жодному разі, але великі ризики, щоб я кудись поїхав, про пріоритет я сказав", - відповів Зеленський на запитання, чи готовий він відвідати Брюссель.

Проте він зазначив, що може покидати країну заради домовленостей щодо зброї і висловлення вдячності за підтримку.

"З початку війни я їжджу за зброєю, скажу відверто. Щось публічно, щось не дуже, щось одразу, щось пізніше вже суспільство бачить, але фундаментальні рішення. І я був у США. Причина номер один ця. І друга причина - вдячність нашого народу за ту велику підтримку Сполучених Штатів", - додав президент.

Він також наголосив, що нині саме далекобійна зброя може змінити хід війни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 лютого, у Києві відбувся саміт Україна-ЄС. Ключова тема - готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

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Володимир Зеленський Брюссель
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