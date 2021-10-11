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В ЕС заявили об угрозе развала, если решение Польши по европейскому праву не будет обжаловано

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Брюссель, Понедельник 11 октября 2021 22:53
В ЕС заявили об угрозе развала, если решение Польши по европейскому праву не будет обжаловано Фото: вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова (flickr com eu2018at)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский союз "начнет рушиться", если он не оспорит постановление Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над европейским правом. Ранее в ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пригрозили последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Веру Юрову.

"Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться", - цитирует Юрову агентство Reuters.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что из-за угрозы развала ЕС Брюсселю необходимо отреагировать на решение польского Конституционного суда.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС.

Как сообщало РБК-Украина, глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировке выплат Польше из бюджета ЕС на фоне решения польского суда.

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