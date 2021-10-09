Глава Европарламента допустил возможность блокировки выплат Польше из бюджета ЕС

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировке выплат Польше из бюджета ЕС. На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство национального законодательства над европейским правом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Давида Сассоли La Repubblica.

По его словам, Еврокомиссия ведет с властями Польши переговоры относительно основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления страны. "Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС - ред.) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение", - пояснил он добавив, что идет наступление на ценности ЕС и нужна "очень жесткая реакция".