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Конституционный суд Польши вынес решение по европейскому праву: ЕС пригрозил последствиями

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Варшава, Четверг 07 октября 2021 21:10
Конституционный суд Польши вынес решение по европейскому праву: ЕС пригрозил последствиями Фото: ЕС пригрозил Польше последствиями за решение суда по европейскому праву (flick.com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституционный суд Польши вынес решение о том, что европейское право не может быть выше национального законодательства. В ЕС назвали этот вердикт вызовом принципам Союза и пригрозили последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Суд рассматривал обращение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которое он направил в марте текущего года. Конституционный суд подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским Основным законом.

В ходе заседания глава Конституционного суда Польши Юлия Пшилебская назвала те пункты договора о ЕС, которые не соответствуют польскому основному закону. Решение было принято большинством судей. Двое высказали особое мнение.

На решение польского Конституционного суда уже отреагировали в ЕС. Так, глава Европарламента Давид Сассоли назвал вердикт вызовом основополагающим принципам Евросоюза и призвал Еврокомиссию отреагировать.

"Сегодняшний приговор в Польше не может остаться без последствий, - написал он в Twitter. - Мы призываем Еврокомиссию предпринять необходимые действия".

Крупнейшая фракция в Европарламенте Европейская народная партия (ЕНП) обвинила польское правительство в утрате авторитета и стремлении вывести Польшу из ЕС.

"Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь Polexit (по аналогии с Brexit - выходом Британии из Евросоюза - ред.)", - говорится в Twitter ЕНП.

Напомним, в конце июня Еврокомиссия пригрозила начать судебный процесс против Польши за попытку поставить свою Конституцию выше европейского права.

Отметим, в июле Еврокомиссия заявила, что может ввести против Польши санкции за отказ исполнить постановление Европейского суда по обеспечению независимости судебной системы.

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