У ЄС заявили про загрозу розвалу, якщо рішення Польщі щодо європейського права не буде оскаржене
Європейський союз "почне руйнуватися", якщо він не оскаржить постанову Конституційного суду Польщі про пріоритет національного законодавства над європейським правом. Раніше в ЄС назвали це рішення викликом принципам Союзу і пригрозили наслідками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Віру Юрову.
"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне руйнуватися", - цитує Юрову агентство Reuters.
Представник Єврокомісії підкреслила, що через загрозу розвалу ЄС Брюсселю необхідно відреагувати на рішення польського Конституційного Суду.
Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом.
Відзначити, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи рішення Конституційного суду, заявив, що його країна не планує виходити з ЄС.
Як повідомляло РБК-Україна, глава Європарламенту Давид Сассолі закликав розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС на тлі рішення польського суду.