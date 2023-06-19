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В ЄС заявили, що Угорщина має пояснити свою роль у звільненні українських полонених з Росії

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Понеділок 19 червня 2023 16:50
В ЄС заявили, що Угорщина має пояснити свою роль у звільненні українських полонених з Росії Фото: Петер Стано (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорщина має пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених із Росії, а також комунікацію з урядом України з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Петера Стано Delfi.

Він заявив, що РФ має дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій. Вона також не повинна наражати їхнє життя на небезпеку.

"Що стосується Угорщини, то її влада повинна пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", - сказав Стано.

Росія передала Угорщині українських полонених

Джерела РБК-Україна повідомляли, що Російська православна церква хоче передати 11 українських військовополонених Угорщини. При цьому рішення не узгодили з Україною. 9 червня в Угорщині підтвердили передачу їм полонених із Росії.

Пізніше угорського посла викликали до МЗС України через цей випадок.

Станом на 19 червня українські дипломати так і не отримали доступу до полонених в Угорщині. Їх можуть утримувати в ізоляції та без доступу до відкритих джерел інформації. Тому МЗС вимагає допустити консула до полонених, щоб він міг оцінити їхній стан і надати консульську допомогу.

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