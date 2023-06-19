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В ЕС заявили, что Венгрия должна объяснить свою роль в освобождении украинских пленных из России

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Понедельник 19 июня 2023 16:50
В ЕС заявили, что Венгрия должна объяснить свою роль в освобождении украинских пленных из России Фото: Петер Стано (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Венгрия должна объяснить свою роль в освобождении украинских военнопленных с России, а также коммуникацию с правительством Украины по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано Delfi.

Он заявил, что РФ должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями. Она также не должна подвергать их жизнь опасности.

"Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", - сказал Стано.

Россия передала Венгрии украинских пленных

Источники РБК-Украина сообщали, что Русская православная церковь хочет передать 11 украинских военнопленных Венгрии. При этом решение не согласовали с Украиной. 9 июня в Венгрии подтвердили передачу им пленных из России.

Позже венгерского посла вызвали в МИД Украины из-за этого случая.

По состоянию на 19 июня украинские дипломаты так и не получили доступ к пленным в Венгрии. Их могут содержать в изоляции и без доступа к открытым источникам информации. Поэтому МИД требует допустить консула к пленным, чтобы он мог оценить их состояние и предоставить консульскую помощь.

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