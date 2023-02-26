Фото: у ЄС заявили про рішучу готовність відмовитись від російського газу (GettyImagеs)

Європейський Союз розробив план щодо реалізації нової енергетичної стратегії. Він дозволить повністю відмовитися від постачання російського газу та перейти на інші джерела.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Європейського парламенту.