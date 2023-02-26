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У ЄС заявили про рішучу готовність відмовитись від російського газу

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Європа, Неділя 26 лютого 2023 21:05
У ЄС заявили про рішучу готовність відмовитись від російського газу Фото: у ЄС заявили про рішучу готовність відмовитись від російського газу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз розробив план щодо реалізації нової енергетичної стратегії. Він дозволить повністю відмовитися від постачання російського газу та перейти на інші джерела.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Європейського парламенту.

За словами голови Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіана Сілвіу-Бушоя, у ЄС уже є чіткий план щодо реалізації даного проекту.

"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоби повністю припинити імпорт газу з Росії та диверсифікувати наші джерела газу", - заявив він.

Таким чином Бушой вважає, що це покаже, наскільки його комітет виражає підтримку Україні.

Раніше РБК-Україна повідомлячло, що Нідерланди позбавились залежності від російського газу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Також РБК-Україна писало, що Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі. Основними причинами закриття є питання безпеки.

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