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В ЕС заявили о решительной готовности отказаться от российского газа

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Европа, Воскресенье 26 февраля 2023 21:05
В ЕС заявили о решительной готовности отказаться от российского газа Фото: в ЕС заявили о решительной готовности отказаться от российского газа (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз разработал план реализации новой энергетической стратегии. Он позволит полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Европейского парламента.

По словам главы Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиана Силвиу-Бушоя, у ЕС уже есть четкий план по реализации данного проекта.

"Мы увидели решимость ЕС по программе REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России и диверсифицировать наши источники газа", - заявил он.

Таким образом, Бушой считает, что это покажет, насколько его комитет выражает поддержку Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нидерланды избавились от зависимости от российского газа из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

Также РБК-Украина писала, что Нидерланды планируют закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе. Основными причинами закрытия есть вопросы безопасности.

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