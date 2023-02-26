В ЕС заявили о решительной готовности отказаться от российского газа
Европейский Союз разработал план реализации новой энергетической стратегии. Он позволит полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Европейского парламента.
По словам главы Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиана Силвиу-Бушоя, у ЕС уже есть четкий план по реализации данного проекта.
"Мы увидели решимость ЕС по программе REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России и диверсифицировать наши источники газа", - заявил он.
Таким образом, Бушой считает, что это покажет, насколько его комитет выражает поддержку Украине.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Нидерланды избавились от зависимости от российского газа из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.
Также РБК-Украина писала, что Нидерланды планируют закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе. Основными причинами закрытия есть вопросы безопасности.
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