Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, посилаючись на інсайдерські джерела, уряд Нідерландів планує закрити сейсмонебезпечне газове родовище Гронінген до 1 жовтня цьогоріч. При цьому, триватиме постійний моніторинг того, чи вистачає газу зараз і чи буде його достатньо в Європі після нинішньої зими.

"Газове родовище, розташоване в північно-східному регіоні Нідерландів, недалеко від кордону з Німеччиною, видобуває лише частину свого потенціалу. Проте видобуток продовжувався, попри намагання завершити роботу родовища. Причиною став тиск, якого минулого літа зазнав уряд, оскільки вторгнення Росії в Україну спричинило значний дефіцит газу в Європі", - зауважує видання.

FT наводить коментар державного секретаря з питань гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганса Вілбріфа, який запевнив, що у разі необхідності родовище може подовжити роботу до жовтня 2024 року.