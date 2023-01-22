Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі: що сталося
Основними причинами закриття найбільшого в Європі газового родовища Нідерланди називають питання безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як зазначає видання, посилаючись на інсайдерські джерела, уряд Нідерландів планує закрити сейсмонебезпечне газове родовище Гронінген до 1 жовтня цьогоріч. При цьому, триватиме постійний моніторинг того, чи вистачає газу зараз і чи буде його достатньо в Європі після нинішньої зими.
"Газове родовище, розташоване в північно-східному регіоні Нідерландів, недалеко від кордону з Німеччиною, видобуває лише частину свого потенціалу. Проте видобуток продовжувався, попри намагання завершити роботу родовища. Причиною став тиск, якого минулого літа зазнав уряд, оскільки вторгнення Росії в Україну спричинило значний дефіцит газу в Європі", - зауважує видання.
FT наводить коментар державного секретаря з питань гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганса Вілбріфа, який запевнив, що у разі необхідності родовище може подовжити роботу до жовтня 2024 року.
Днями РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.
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