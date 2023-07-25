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У ЄС заявили про готовність експортувати майже все українське зерно

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Вівторок 25 липня 2023 18:07
У ЄС заявили про готовність експортувати майже все українське зерно Фото: європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії з "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву європейського комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського, якого цитує Sky News.

"Ми готові експортувати майже все. Це близько 4 мільйонів тонн на місяць олійних і зернових культур, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", - сказав він.

Войцеховський додав, що до того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, 60% українського експорту відправлялося "коридорами солідарності", що були запроваджені ЄС і країнами-сусідами України. А решта 40% продовольства йшла через Чорне море.

Зазначимо, що "коридори солідарності" дозволяють перевозити товари через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з чорноморських портів.

Після цього окупанти майже щоночі атакують південь України. Зокрема, вони обстрілюють Одесу та область.

Так, у ніч на 24 липня загарбники атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться неподалік від кордону з Румунією.

Додамо, що міністри сільського господарства країн Євросоюзу сьогодні обговорюють, як сприяти експорту українського зерна на тлі російських ударів по портовій інфраструктурі.

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