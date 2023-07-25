В ЕС заявили о готовности экспортировать почти все украинское зерно

Европейский Союз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского, которого цитирует Sky News .

"Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", - сказал он.

Войцеховский добавил, что до того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения, 60% украинского экспорта отправлялось "коридорами солидарности", введенными ЕС и странами-соседями Украины. А остальные 40% продовольствия шли через Черное море.

Отметим, что "коридоры солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в России заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.

После этого оккупанты почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, они обстреливают Одессу и область.

Так, в ночь на 24 июля захватчики атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится недалеко от границы с Румынией.

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза сегодня обсуждают, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре.

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