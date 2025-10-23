ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії

"Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї", - написала вона.

За її словами, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

"Путіну стає все складніше фінансувати цю війну", - додала Каллас.

Як повідомили в данському головуванні ЄС, "сьогодні хороший день для Європи та України".

Нові обмеження "запровадять нові та всеосяжні заходи щодо нафти і газу, тіньового флоту і фінансового сектора Росії". Це включає заборону на імпорт російського СПГ і додаткові кроки для запобігання обходу санкцій.

Довге обговорення

Рішення ухвалено після того, як Словаччина зняла свої заперечення проти пакета.

Пакет санкцій схвалено після кількох тижнів переговорів між країнами-членами, які не могли узгодити деталі. Обговорення нового пакета санкцій тривало кілька тижнів. Австрія, Угорщина та Словаччина блокували рішення, висуваючи власні вимоги.

У підсумку компромісу було досягнуто, і документ отримав схвалення всіх 27 держав ЄС.

Що увійде до 19-го пакета

Пакет включає заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року - на рік раніше, ніж планувалося раніше. Крім того, обмеження торкнуться російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж, які допомагають Росії обходити санкції.

Новий пакет також включає торговельні обмеження проти китайських та індійських компаній, які допомагали Росії обходити санкції.

Крім цього, Євросоюз вводить заборону на експорт товарів на суму понад 40 млрд євро, які використовуються в російській військовій промисловості, включно з мінералами, керамікою і гумою.

Крім того, до чорного списку ЄС додано понад 100 нафтових танкерів, задіяних у нелегальній торгівлі російською нафтою. Загальна кількість суден під санкціями сягне близько 550.