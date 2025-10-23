ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России: что под ударом

"Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, предприятия в Индии и Китае", - написала она.

По ее словам, ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации.

"Путину становится все сложнее финансировать эту войну", - добавила Каллас.

Как сообщили в датском председательстве ЕС, "сегодня хороший день для Европы и Украины".

Новые ограничения "введут новые и всеобъемлющие меры в отношении нефти и газа, теневого флота и финансового сектора России". Это включает запрет на импорт российского СПГ и дополнительные шаги для предотвращения обхода санкций.

Долгое обсуждение

Решение принято после того, как Словакия сняла свои возражения против пакета.

Пакет санкций одобрен после нескольких недель переговоров между странами-членами, которые не могли согласовать детали. Обсуждение нового пакета санкций длилось несколько недель. Австрия, Венгрия и Словакия блокировали решение, выдвигая собственные требования.

В итоге компромисс был достигнут, и документ получил одобрение всех 27 государств ЕС.

Что войдет в 19-й пакет

Пакет включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, ограничения коснутся российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, которые помогают России обходить санкции.

Новый пакет также включает торговые ограничения против китайских и индийских компаний, которые помогали России обходить санкции.

Помимо этого, Евросоюз вводит запрет на экспорт товаров на сумму более 40 млрд евро, используемых в российской военной промышленности, включая минералы, керамику и резину.

Кроме того, в черный список ЕС добавлены более 100 нефтяных танкеров, задействованных в нелегальной торговле российской нефтью. Общее количество судов под санкциями достигнет около 550.