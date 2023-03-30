ЄС засудив затримання американського журналіста в Росії

"Журналістам має бути дозволено вільно займатися своєю професією, і вони заслуговують на захист", - йдеться в заяві.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

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