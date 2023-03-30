ЕС осудил задержание американского журналиста в России

Сегодня, 30 марта, Европейский союз осудил задержание американского журналиста и гражданина США Эвана Гершковича в Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Еврокомиссии.
"Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты", - говорится в заявлении.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что российские власти снова демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.
Напомним, сегодня журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.
Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.
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