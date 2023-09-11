ЄС засудив "вибори" в окупації: керівництво РФ відповість за незаконні дії

"Ми рішуче відкидаємо цю нову марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій", - сказав він.

Він зазначив, що ЄС не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих "виборів", ні їхні результати. Водночас політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, мають понести відповідальність за ці незаконні дії.

Зазначається, що ці незаконні псевдовибори в Україні відбулися в умовах примусової та незаконної видачі Росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян та нелегітимно призначеної влади на окупованих територіях України.

Водночас ЄС високо цінує мужність українців, які виступили проти фіктивних виборів та продовжують опиратися російській окупації.

До того ж, вибори в Росії проходили в дуже обмежених умовах через агресію проти України. Так, Кремль посилив внутрішні репресії шляхом запровадження військової цензури та подальшого переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та інших критиків, застосовуючи репресивні закони та політично мотивовані вироки. Це призвело до обмеження громадянських і політичних прав, не дозволяючи багатьом кандидатам балотуватися та обмежуючи вибір російських виборців і доступ до точної інформації про кандидатів.

Фейкові "вибори" на окупованих територіях

Росія вирішила знову провести незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України.

Так, 8-10 вересня у Росії та на окупованих територіях проводили псевдовибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів.

Для цього окупанти навіть привозили із РФ "активістів", політтехнологів та спостерігачів.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна запропонує внести "вибори" окупантів у резолюції Генасамблеї ООН. А постпред України при ООН уже закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

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