ЄС засудив анексію українських територій та пригрозив Росії новими санкціями

Усі 27 країн Євросоюзу рішуче розкритикували РФ за незаконну анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У ЄС заявили, що ніколи не визнають незаконних "референдумів" Росії.

"Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати жодної юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ - це Україна", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Брюсселі заявили про непохитну фінансову та військову підтримку України. Європейські країни засудили ескалацію з боку Росії, ядерні загрози та оголошену мобілізацію.

Євросоюз анонсував нові антиросійські санкції у відповідь на анексію.

"Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну", - наголосили у Єврораді.