ЄС засудив анексію українських територій та пригрозив Росії новими санкціями

Європейська рада засудила анексію Росією окупованих територій України та пригрозила запровадити нові санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄС.
Усі 27 країн Євросоюзу рішуче розкритикували РФ за незаконну анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У ЄС заявили, що ніколи не визнають незаконних "референдумів" Росії.
"Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати жодної юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ - це Україна", - йдеться у повідомленні.
При цьому в Брюсселі заявили про непохитну фінансову та військову підтримку України. Європейські країни засудили ескалацію з боку Росії, ядерні загрози та оголошену мобілізацію.
Євросоюз анонсував нові антиросійські санкції у відповідь на анексію.
"Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну", - наголосили у Єврораді.
Нагадаємо, що Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
США, Великобританія та Канада вже відреагували на незаконне рішення Росії та ввели додаткові санкції.
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