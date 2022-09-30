ЕС осудил аннексию украинских территорий и пригрозил России новыми санкциями

Европейский совет осудил аннексию Россией оккупированных территорий Украины и пригрозил ввести новые санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС.
Все 27 стран Евросоюза решительно раскритиковали РФ за незаконную аннексию территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В ЕС заявили, что никогда не признают незаконных "референдумов" России.
"Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина", - говорится в сообщении.
При этом в Брюсселе заявили о непоколебимой финансовой и военной поддержке Украины. Европейские страны осудили эскалацию со стороны России, ядерные угрозы и объявленную мобилизацию.
Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкции в ответ на аннексию.
"Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну", - подчеркнули в Евросовете.
Напомним, что Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
США, Великобритания и Канада уже отреагировали на незаконное решение России и ввели дополнительные санкции.
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