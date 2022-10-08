В ЄС засудили Росію за приватизацію ЗАЕС. Вимагають посилити присутність МАГАТЕ

"ЄС ніколи не визнає та рішуче засуджує російську нелегальну анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Відповідно, декрет про захоплення ЗАЕС є незаконним та нікчемним з правової точки зору", - йдеться у заяві.

За словами Борелля, Росія зобов'язана вивести свої війська та техніку з території ЗАЕС, а також передати контроль над нею Україні.

"Посилення присутності МАГАТЕ у містечку та безперешкодний доступ до станції є терміново необхідними в інтересах Європи в цілому. Зона атомної безпеки та безпекова захисна зона мають бути встановлені негайно, без порушення суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС рішуче підтримує зусилля генерального директора МАГАТЕ у цьому зв’язку", - відзначив Боррель.

Також високий представник ЄС додав, що союз й надалі підтримуватиме незалежність й територіальну цілісність України, а також продовжить надавати "їй потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку так довго, як це буде необхідним".