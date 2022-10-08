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В ЄС засудили Росію за приватизацію ЗАЕС. Вимагають посилити присутність МАГАТЕ

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Субота 08 жовтня 2022 18:58
В ЄС засудили Росію за приватизацію ЗАЕС. Вимагають посилити присутність МАГАТЕ Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський Союз засудив рішення Росії приватизувати ЗАЕС. Закликає посилення присутності МАГАТЕ для підвищення безпечності об'єкта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"ЄС ніколи не визнає та рішуче засуджує російську нелегальну анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Відповідно, декрет про захоплення ЗАЕС є незаконним та нікчемним з правової точки зору", - йдеться у заяві.

За словами Борелля, Росія зобов'язана вивести свої війська та техніку з території ЗАЕС, а також передати контроль над нею Україні.

"Посилення присутності МАГАТЕ у містечку та безперешкодний доступ до станції є терміново необхідними в інтересах Європи в цілому. Зона атомної безпеки та безпекова захисна зона мають бути встановлені негайно, без порушення суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС рішуче підтримує зусилля генерального директора МАГАТЕ у цьому зв’язку", - відзначив Боррель.

Також високий представник ЄС додав, що союз й надалі підтримуватиме незалежність й територіальну цілісність України, а також продовжить надавати "їй потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку так довго, як це буде необхідним".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Росії Володимир Путін доручив передати Запорізьку АЕС "під контроль Росії". В українському МЗС назвали указ Путіна нікчемним.

Тим часом окупанти погрожують співробітникам станції відправкою на фронт, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".

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