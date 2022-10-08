В ЕС осудили Россию за приватизацию ЗАЭС. Требуют усилить присутствие МАГАТЭ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ЕС Жозепа Борреля.

"ЕС никогда не признает и решительно осуждает российскую нелегальную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответственно, декрет о захвате ЗАЭС является незаконным и ничтожным с правовой точки зрения", - говорится в заявлении.

По словам Борелля, Россия должна вывести свои войска и технику с территории ЗАЭС, а также передать контроль над ней Украине.

"Усиление присутствия МАГАТЭ в городке и беспрепятственный доступ к станции срочно необходимы в интересах Европы в целом. Зона атомной безопасности и защитная зона должны быть установлены немедленно, без нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС решительно поддерживает усилия генерального директора МАГАТЭ в связи с этим", - отметил Боррель.

Также высокий представитель ЕС добавил, что союз и дальше будет поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, а также продолжит оказывать "ей мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку так долго, как это будет необходимо".